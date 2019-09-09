«Манчестер Сити» – первый клуб в истории, потративший на трансферы 1 млрд евро

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» стал первым клубом в истории футбола, который потратил на укрепление состава 1 млрд евро.
Отмечается, что в эту сумму также вошли финансовые бонусы, прописанные при оформлении трансферов.
На второй позиции по этому показателю – «ПСЖ». Французы на данный момент потратили 913 млн евро. Третье место – за мадридским «Реалом» (902 млн евро).
В первую десятку также вошли: «Манчестер Юнайтед» (751), «Ювентус» (719), «Барселона» (697), «Ливерпуль» (639), «Челси» (561), «Атлетико» (550) и лондонский «Арсенал» (498).
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