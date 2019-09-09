«Манчестер Сити» – первый клуб в истории, потративший на трансферы 1 млрд евро Такой информацией располагает CIES Football Observatory.

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» стал первым клубом в истории футбола, который потратил на укрепление состава 1 млрд евро.

Отмечается, что в эту сумму также вошли финансовые бонусы, прописанные при оформлении трансферов.

На второй позиции по этому показателю – «ПСЖ». Французы на данный момент потратили 913 млн евро. Третье место – за мадридским «Реалом» (902 млн евро).

В первую десятку также вошли: «Манчестер Юнайтед» (751), «Ювентус» (719), «Барселона» (697), «Ливерпуль» (639), «Челси» (561), «Атлетико» (550) и лондонский «Арсенал» (498).