Алексей Сорокин – о матчах Евро в Санкт-Петербурге: У нас пять покупателей на один билет Летом 2018 года Россия приняла чемпионат мира по футболу, который по мнению руководства ФИФА стал лучшим в истории с точки зрения организации и безопасности.

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Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал об интересе болельщиков к грядущему турниру, отметив у организации нет проблем с продажей билетов.

«Мне кажется, заполняемость стадиона в Пербурге гарантирована в значительной степени. Во-первых, Санкт-Петербург как город интересен сам по себе. Во-вторых, легко доступен. В-третьих, концепция спаренных городов практически гарантирует высокую посещаемость.

Мы не боимся за пустые места на трибунах: на сегодняшний день у нас пять потенциальных покупателей на один билет. Такой подъем вокруг матча в Санкт-Петербурге лишает нас каких-либо тревог в отношении недозаполненности стадиона.

Что касается ожидания по количеству иностранцев, то здесь трудно сказать. Такого превалирования стран Латинской Америки, как на ЧМ-2018, мы, конечно, не ожидаем – естественно, будем рады всем, просто здесь играют другие команды. Главное – мне кажется, не будет никаких проблем с доступом в страну: мы опять предложим безвизовый въезд с использованием идентификации болельщика.

На примере чемпионата мира все поняли, что никаких сложностей въезда ни в Россию, ни в отдельные города у них нет. Пункты пропуска полностью готовы, транспортная система прекрасно обеспечивает любые потоки. Конечно, прежде всего, это будут болельщики команд, которые будут играть в Санкт-Петербурге. Но мы с радостью примем всех и организационно к этому готовы», – цитирует функционера Welcome2020.ru.