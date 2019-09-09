«Реал» хочет оформить трансфер Эриксена зимой. «Ювентус» также претендует на игрока Об этом сообщает AS.

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может покинуть клуб по ходу текущего сезона.

Согласно информации источника, в его услугах по-прежнему заинтересован мадридский «Реал», который намеревается оформить трансфер игрока этой зимой. Отмечается, что на датского футболиста также претендует «Ювентус».

27-летний Эриксен выступает в составе «шпор» с 2013 года. В минувшем сезоне он помог лондонскому клубу впервые в своей истории выйти в финал Лиги чемпионов.

Ранее полузащитник заявил, что готов перебраться в «Реал». Решение – за мадридским клубом.