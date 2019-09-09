Клубы АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией Скауты «Кристал Пэлас», «Эвертона» и «Вулверхэмптона» посетили матч сборной России против Шотландии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Загрузка... По данным РИА ФАН, специалисты следили за форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. В этой встрече 30-летний нападающий забил мяч. Напомним, что Дзюба неоднократно признавался в своем желании перейти в клуб английской премьер-лиги.