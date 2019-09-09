Российские юниоры в третий раз сыграли вничью на международном турнире Три очка в трех матчах.

Юниорская сборная России сыграла вничью со сверстниками из Франции на товарищеском турнире в Словении и Хорватии. Счет встречи – 3:3 (2:2).

Ранее подопечные Александра Кержакова разошлись миром с Хорватией (0:0) и Словенией (2:2).

Турнир был частью подготовки к отборочному раунду юношескому чемпионата Европы-2020 U-19. С 13 по 19 ноября Россия сыграет в мини-турнире с командами Уэльса, Косова и Польши за выход в элитный раунд квалификации.