Де Хеа будет зарабатывать в «МЮ» на уровне Погба – 17 миллионов евро в год Есть ли вратари, которые зарабатывают больше?

Испанский голкипер Давид Де Хеа договорился с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта, утверждает The Guardian.

По новому соглашению футболист будет зарабатывать 17 миллионов евро в год. Примерно столько же получает другой футболист манкунианцев Поль Погба.

Де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года. На его счету 129 «сухарей» в 366 матчах за клуб во всех турнирах.