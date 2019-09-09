Де Хеа будет зарабатывать в «МЮ» на уровне Погба – 17 миллионов евро в год

Испанский голкипер Давид Де Хеа договорился с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта, утверждает The Guardian.
По новому соглашению футболист будет зарабатывать 17 миллионов евро в год. Примерно столько же получает другой футболист манкунианцев Поль Погба.
Де Хеа выступает за «МЮ» с 2011 года. На его счету 129 «сухарей» в 366 матчах за клуб во всех турнирах.
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