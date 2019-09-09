Источник: «Зенит» предложил Кокорину контракт по схеме «1+2» - Советский спорт
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09 сентября 2019 22:06ФутболКоноплев Александр

Источник: «Зенит» предложил Кокорину контракт по схеме «1+2»

Нападающий Александр Кокорин получил контрактное предложение от «Зенита», сообщает РИА ФАН.

Петербуржцы предлагают футболисту соглашение до конца нынешнего сезона с опцией продления на два года.

Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 года. На его счету 34 гола в 92 матчах за клуб во всех турнирах. Его контракт с петербуржцами истек 30 июня 2019, когда футболист отбывал срок за хулиганство и причинение вреда здоровья.

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