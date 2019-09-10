Магомед Оздоев: Гнули свою линию и в итоге забили Полузащитник сборной России Магомед Оздоев – о победе над Казахстаном (1:0) в матче квалификационного турнира чемпионата Европы-2020.

Единственный гол на 89-й минуте забил Марио Фернандес.

– Конечно, мы понимали, что Казахстан – непростой соперник. Мы разобрали перед игрой его сильные и слабые стороны, поэтому были готовы ко всему. Гнули свою линию и в итоге забили гол. Этому очень рады, самое главное – надо было набирать три очка, – сказал Оздоев в эфире канала «Матч Премьер».