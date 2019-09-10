Юрий Жирков: Где мне комфортнее играть? Не знаю, я сам запутался Футболист сборной России Юрий Жирков после победы над Казахстаном (1:0) пошутил над своей универсальностью.

В начале карьеры Жирков действовал в центре полузащиты, потом перешел на фланг, а в 2008 году Гус Хиддинк превратил Жиркова в крайнего защитника.

– В чем секрет моей игры? Ничего такого нет. Я же не Роналдиньо. Играет вся команда. Сегодня взяли важные три очка, оторвались от сборной Шотландии, все в наших руках. У нас в конце не получался последний пас. Хорошо, что Фернандес забил. Соперник хорошо играл в обороне, не оставлял свободные зоны, компактно и быстро перемещался.

Где мне комфортнее играть? Не знаю, я сам запутался, – приводит слова Жиркова Sport24.ru.