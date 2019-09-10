Валерий Газзаев: Россия практически обеспечила себе место на чемпионате Европы Известный тренер Валерий Газзаев после победы сборной России над Казахстаном (1:0) выразил мнение, что подопечные Станислава Черчесова могут готовиться к чемпионату Европы-2020.

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В шести матчах квалификационного турнира россияне набрали 15 очков, опережая ближайших преследователей на восемь очков.

– Игра со сборной Казахстана получилась очень тяжелой, гости практически все 90 минут хорошо оборонялись, пытаясь выходить вперед исключительно за счет контратак. У нас было большое преимущество, но не было свежести, хорошей реализации моментов. Очень много эмоций было потрачено в игре с командой Шотландии.

Мы практически обеспечили себе место на чемпионате Европы, к которому надо сейчас планомерно готовиться, – приводит слова Газзаева ТАСС.