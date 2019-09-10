Зураб Орджоникидзе: Сразу вернуться в большой футбол у Кокорина и Мамаева не получится - Советский спорт
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10 сентября 2019 01:45ФутболКоноплев Александр

Зураб Орджоникидзе: Сразу вернуться в большой футбол у Кокорина и Мамаева не получится

Бывший врач сборной России Зураб Орджоникидзе рассказал о трудностях, которые ждут нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева после тюремного заключения.

Футболистов заключили под стражу в октябре 2018 года после двух драк в центре Москвы. В мае 2019 года их осудили на полтора года, а в сентябре 2019 года удовлетворили ходатайство об условно-досрочном освобождении.

– Длительное нахождение в изоляции влияет на физическое и психологическое состояние любого человека. Поэтому Александра Кокорина и Павла Мамаева ждет очень долгий и тяжелый путь восстановления. И сразу вернуться в большой футбол у них не получится. Они имели внушительный период простоя. прежде чем они начнут набирать форму, их нужно будет полностью обследовать. То есть начнут они с клиники. Их постепенно станут подводить к тренировочному процессу, а затем и к игровому.

Многие задаются вопросом, а смогут ли они вообще вернуться на поле. А что им делать? Куда им деваться? Футбол — это вся их жизнь. Они же не могут бросить это дело на половине пути. Главное, чтобы они сейчас засучили рукава и после выхода на свободу взялись за восстановление. Спокойно, методично, под присмотром клубных врачей. Поскольку оба профессионалы, уверен, что Александр и Павел сами понимают, какой вызов перед ними стоит, – написал Орджоникидзе в своей колонке в газете «Известия».

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