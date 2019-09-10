Александр Головин: Были не в оптимальной физической форме, но главное, что взяли три очка Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу национальной команды в матче против Казахстана.

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- Мы не были в оптимальной физической форме, так как недавно прошла тяжелая игра в Шотландии. Еще один день отдыха нам бы помог, но главное, что взяли три очка, - цитирует Головина ТАСС.

Напомним, что в понедельник, 9 августа, сборная России одержала переиграла команду Казахстана (1:0) в матче группового турнира квалификационного раунда к чемпионату Европы 2020 года.