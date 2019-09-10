Ибрагимовичу установят памятник в Швеции Шведский футбольный союз установит памятник нападающему «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу.

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По информации AS, 8 октября 2019 года бронзовая статуя Златана будет представлена ​​в Мальме. Высота памятника составляет 2,7 метра, а вес - 500 килограмм.

«Статуя навсегда станет данью величайшему и лучшему футболисту Швеции всех времен», - цитирует издание генерального секретарь организации Шакана Шостранда.

«Я очень доволен решением разместить статую в Мальме, это было мое желание с самого начала. Именно здесь все началось, и именно здесь мое сердце», - прокомментировал Ибрагимович новость об установке памятника.

Напомним, что 37-летний нападающий является воспитанником академии «Мальме». За свою карьеру шведский форвард выступал за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».