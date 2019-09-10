Игорь Семшов: Даже топовые команды не всегда могут пробить оборону сборной Казахстана Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал победу национальной команды в матче против Казахстана.

- Я бы не стал говорить, что у наших что-то не получалось. Это обычная ситуация, когда одна из команд является явным фаворитом, и его соперник пытается сделать все, чтобы добыть очки.

Я хочу отметить, что даже топовые команды, такие, как Франция, Германия, Нидерланды, не всегда могут пробить такую массированную оборону, как у казахстанцев, а нашим ребятам это удалось, - цитирует Семшова ТАСС.

Напомним, что в понедельник, 9 сентября, сборная России переиграла команду Казахстана (1:0) в домашнем матче группового турнира квалификационного раунда к чемпионату Европы 2020 года.

После этой победы российская команда набрала 15 очков и занимает второе место в группе I, отставая от бельгийцев на три очка. В следующем матче отборочного турнира сборная России 16 ноября в Москве на стадионе «Лужники» сыграет против команды Шотландии.