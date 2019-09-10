Николай Комличенко: До зимы буду работать над собой, а дальше будет видно Форвард «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко рассказал, будет ли он думать о переходе в другой клуб до зимнего трансферного окна.

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- До зимы буду работать над собой, надо улучшить некоторые компоненты в игре. А дальше будет видно, - приводит слова нападающего «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что ЦСКА уже согласовал трансфер Комличенко с «Младой Болеслав», но в итоге отказался платить согласованную сумму, решив взять нападающего в аренду. Чешский клуб ответил отказом, поскольку не рассматривал вариант с арендой форварда, а хотел продать его за 3,7 миллиона евро.

Действующий контракт Комличенко чешским клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро. В прошлом сезоне воспитанник «Краснодара» забил 29 голов и отдал семь голевых передач в 33 матчах за чешский клуб.