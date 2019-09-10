Азар готовится сыграть за «Реал» в матче против «Леванте» - Советский спорт
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10 сентября 2019 07:55Футбол

Азар готовится сыграть за «Реал» в матче против «Леванте»

Бельгийский вингер «Реала» Эден Азар готовится провести свой первый официальный матч в составе «Реала».

Как сообщает AS, полузащитник сборной Бельгии, пропустивший первые матчи «Реала» в чемпионате Испании, тренируется в общей группе и готовится выйти на поле во встрече 4-го тура примеры против «Леванте».

Добавим, что игра состоится 14 сентября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 14:00 по московскому времени.

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