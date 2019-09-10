Златко Далич: Результат матча с Азербайджаном нас расстраивает

- Мы начали игру хорошо, имели достаточно шансов и даже забили быстрый гол, но голкипер оппонентов действовал просто отлично. Во втором тайме Азербайджан, при поддержке болельщиков сыграв еще лучше, сравнял счет. Результат нас расстраивает, но нужно, забыв его, готовиться к предстоящим матчам, - приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.
Добавим, что после шести туров отборочного турнира сборная Хорватии с десятью очками занимает первое место в турнирной таблице группы Е, опережая Словакию и Венгрию на одно очко.
В следующем матче хорватские футболисты 10 октября на своем поле сыграют против Венгрии.
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