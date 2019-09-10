ЦСКА выкупит трансфер Лукаса Сантоса в ближайшие дни ЦСКА намерен выкупить права на бразильского нападающего Лукаса Сантоса.

Загрузка...

По информации портала Vasconoticias, сделка должна быть завершена в ближайшие дни. Сумма трансфера может составить до 5 миллионов евро.

Напомним, что 20-летний хавбек перешел в ЦСКА из «Васку да Гама» на правах аренды до конца 2019 года. Ранее сообщалось, что по окончании срока аренды ЦСКА может выкупить игрока за три миллиона евро.

Напомним, что в понедельник бразилец принял участие в товарищеском матче против московского «Арарата» (6:0) и стал автором одного из голов армейцев.