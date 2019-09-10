Бердыев опроверг информацию о переговорах со «Спартаком» - Советский спорт
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10 сентября 2019 12:00Футбол

Бердыев опроверг информацию о переговорах со «Спартаком»

Бывший тренер «Рубина» Курбан Бердыев опроверг информацию, что он якобы готов сменить Олега Кононова на посту главного тренера «Спартака».

- Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что я неспроста появился на последнем матче «Спартака» в РПЛ с «Зенитом». Заявляю, что это неправда, я ни с кем не вел переговоров и после ухода из «Рубина» нахожусь в творческом отпуске, - приводит слова Бердыева Sport24.ru.

Напомним, что в 8-м туре чемпионата России «Спартак» на своем поле проиграл «Зениту» со счетом 0:1. После восьми матчей российской премьер-лиги красно-белые набрали 14 очков и расположились на шестой строчке в турнирной таблице первенства.

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