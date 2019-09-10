Александр Дюков – о переходе Черчесова на клубную работу: Я противник этой идеи - Советский спорт
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10 сентября 2019 12:13ФутболГичунцев Артур

Александр Дюков – о переходе Черчесова на клубную работу: Я противник этой идеи

Ранее сообщалось, что специалист может возглавить московский «Спартак» после Евро-2020.

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал информацию, согласно которой, наставник сборной России Станислав Черчесов может одновременно работать еще и в клубе.

«Я считаю, что это не даст преимущества нашей сборной и честно скажу, что я скорее противник этой идеи, нежели сторонник», – цитирует функционера Sport24.ru.

Нынешний контракт Черчесова действует до 2020 года. При этом у РФС есть возможность продлить соглашение еще на два года.

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