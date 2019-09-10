ЦСКА планирует приобрести полузащитника «Нефтехимика» ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова.

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Как сообщает «Чемпионат», в летнее трансферное окно ЦСКА предпринимал попытку приобрести атакующего полузащитника и планирует вернуться к этому вопросу зимой

Как отмечает издание, интерес к 21-летнему хавбеку также проявляет «Урал».

Добавим, что Макаров провел десять матчей за «Нефтехимик» в текущем сезоне первенства ФНЛ, записав на свой счет восемь забитых мячей и одну результативную передачу, а также получив четыре желтые и одну красную карточку.

Контракт футболиста с «Нефтехимиком» рассчитан до конца сезона-2019/20, а стоимость оценивается порталом transfermarkt в 250 тысяч евро.