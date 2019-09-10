«ПСЖ» решил продать Неймара в зимнее трансферное окно Об этом сообщает Sport.es.

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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо хочет избавиться от Неймара. Согласно источнику, функционер устал от давления со стороны его агентов и дал согласие на продажу игрока.

Отмечается, что сейчас главный вопрос заключается в том, где хочет оказаться футболист. Этим летом он мог вернуться в «Барселону», однако, стороны не смогли договориться о сумме сделки.

При этом в услугах форварда был заинтересован мадридский «Реал», который также остался недоволен позицией французского клуба.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что готов продать Неймара за 300 млн евро.