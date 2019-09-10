«Краснодар» в матче Лиги Европы с «Базелем» поддержат около 200 болельщиков - Советский спорт
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10 сентября 2019 13:47Футбол

«Краснодар» в матче Лиги Европы с «Базелем» поддержат около 200 болельщиков

«Краснодар» запросил 200 билетов на гостевой сектор на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Базеля».

«На матче ожидается более 100 болельщиков «Краснодара», у швейцарцев запросили 200 билетов на гостевой сектор», - цитирует ТАСС пресс-службу краснодарского клуба.

Добавим, что встреча пройдет 19 сентября в Швейцарии на стадионе «Санкт-Якоб Парк», вместимость которого составляет 38 512 человек, и начнется в 19:55 по московскому времени.

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