«Краснодар» в матче Лиги Европы с «Базелем» поддержат около 200 болельщиков «Краснодар» запросил 200 билетов на гостевой сектор на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Базеля».

Загрузка... «На матче ожидается более 100 болельщиков «Краснодара», у швейцарцев запросили 200 билетов на гостевой сектор», - цитирует ТАСС пресс-службу краснодарского клуба. Добавим, что встреча пройдет 19 сентября в Швейцарии на стадионе «Санкт-Якоб Парк», вместимость которого составляет 38 512 человек, и начнется в 19:55 по московскому времени.