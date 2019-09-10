Черчесов – о ситуации Кутепова: Почти год не играет. Могу только развести плечами и наблюдать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему защитник «Спартака» Илья Кутепов перестал попадать в стартовый состав национальной команды.
«Кутепов? Недавно мы обсуждали это в своем штабе. Пять игр на чемпионате мира на хорошем уровне, думали, наконец у нас есть хорошая связка в защите. Видите, уже год почти не играет.
Я с ним разговаривал в Австрии. Могу только плечами развести и наблюдать. Сейчас он в «Спартаке», пусть борется и играет. Будет играть на том уровне – мы посмотрим. Нет Кутепова – есть Семенов. Наша задача – искать альтернативу, а не переживать», – заявил специалист в эфире канала «Россия 24».
В текущем сезоне 26-летний футболист московского клуба провел один матч.
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