Черчесов – о ситуации Кутепова: Почти год не играет. Могу только развести плечами и наблюдать - Советский спорт
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10 сентября 2019 14:39ФутболГичунцев Артур

Черчесов – о ситуации Кутепова: Почти год не играет. Могу только развести плечами и наблюдать

В 2018 году футболист красно-белых помог национальной команде добраться до ¼ финала ЧМ-2018.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему защитник «Спартака» Илья Кутепов перестал попадать в стартовый состав национальной команды.

«Кутепов? Недавно мы обсуждали это в своем штабе. Пять игр на чемпионате мира на хорошем уровне, думали, наконец у нас есть хорошая связка в защите. Видите, уже год почти не играет.

Я с ним разговаривал в Австрии. Могу только плечами развести и наблюдать. Сейчас он в «Спартаке», пусть борется и играет. Будет играть на том уровне – мы посмотрим. Нет Кутепова – есть Семенов. Наша задача – искать альтернативу, а не переживать», – заявил специалист в эфире канала «Россия 24».

В текущем сезоне 26-летний футболист московского клуба провел один матч.

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