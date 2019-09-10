Медведев вошел в состав членов исполкома Ассоциации европейских клубов

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев избран в состав членов исполкома Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA).
Отмечается, что председателем исполкома переизбран глава «Ювентуса» Андреа Аньелли. Срок его полномочий – четыре года. В качестве его заместителей выступили: Эдвин ван дер Сар («Аякс», Голландия), Педро Лопес Хименес («Реал», Испания), Дариуш Миодуски («Легия», Польша) и Аки Риихилахти (ХИК, Финляндия).
Напомним, Ассоциация европейских клубов –независимый орган, представляющий интересы футбольных клубов на европейском уровне.
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