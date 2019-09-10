Станислав Черчесов: Мы не можем вечно давать шансы. Миранчук должен это понимать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление в составе национальной команды полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.
«В чем проблема Миранчука? Слово «проблема» мы не любим. Антону дается шанс, и его нужно использовать – тогда он закрепится в основе. В «Локомотиве» они с братом играют постоянно и, как мне кажется, чувствуют там себя более свободно, чем в сборной, хотя я их не закрепощаю. Давайте потерпим.
Другое дело, что говорят про сумму в 84 млн евро, и ей надо соответствовать. Скоро начинается Лига чемпионов – для нас и для него это лакмусовая бумажка. Мы не можем вечно давать шансы, и Миранчук должен это понимать», – заявил специалист в эфире канала «Россия 24».
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай Трусова и Туктамышева затмили Загитову с Медведевой (видео) В «Лужниках» произвольными программами завершились предсезонные контрольные прокаты сильнейших фигуристов России. 08.09.2019 23:15 Фигурное катание Тигай Лев Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий «Нам не хватило уважения к сопернику». «Северсталь» разгромила «Авангард» «Северсталь» сенсационно обыграла омичей со счетом 5:1. 06.09.2019 23:50 Хоккей Кузютина Елена Хабиб Нурмагомедов: Мы будем делать историю В субботу в Абу-Даби пройдет бой Нурмагомедов – Порье. 07.09.2019 14:15 ММА Лео Елена