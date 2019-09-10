Станислав Черчесов: Мы не можем вечно давать шансы. Миранчук должен это понимать Накануне футболист принял участие в матче квалификации Евро-2020 с командой Казахстана (1:0).

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление в составе национальной команды полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука.

«В чем проблема Миранчука? Слово «проблема» мы не любим. Антону дается шанс, и его нужно использовать – тогда он закрепится в основе. В «Локомотиве» они с братом играют постоянно и, как мне кажется, чувствуют там себя более свободно, чем в сборной, хотя я их не закрепощаю. Давайте потерпим.

Другое дело, что говорят про сумму в 84 млн евро, и ей надо соответствовать. Скоро начинается Лига чемпионов – для нас и для него это лакмусовая бумажка. Мы не можем вечно давать шансы, и Миранчук должен это понимать», – заявил специалист в эфире канала «Россия 24».