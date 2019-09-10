Черчесов попросил закрыть вопрос о совмещении постов Ранее сообщалось, что специалист, будучи наставником национальной команды, может возглавить московский «Спартак».

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил вариант, при котором он будет работать и в сборной, и в клубе.

«Оставьте этот вопрос и вообще его не поднимайте. Зачем мне новый контракт, если у меня действующий контракт и нужно давать результаты?» – сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».

На данный момент тренером «Спартака» является российский специалист Олег Кононов. Он принял команду осенью 2018 года.