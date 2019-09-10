Черчесов попросил закрыть вопрос о совмещении постов - Советский спорт
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10 сентября 2019 17:08ФутболГичунцев Артур

Черчесов попросил закрыть вопрос о совмещении постов

Ранее сообщалось, что специалист, будучи наставником национальной команды, может возглавить московский «Спартак».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил вариант, при котором он будет работать и в сборной, и в клубе.

«Оставьте этот вопрос и вообще его не поднимайте. Зачем мне новый контракт, если у меня действующий контракт и нужно давать результаты?» – сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».

На данный момент тренером «Спартака» является российский специалист Олег Кононов. Он принял команду осенью 2018 года.

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