Агент Жонатаса намекнул, что на игрока претендуют «Динамо» и ЦСКА Ранее стало известно, что 30-летний футболист прилетел в Москву для завершения перехода в команду Дмитрия Хохлова.

Джейрон Фелисиану, агент бразильского форварда Жонатаса, прокомментировал информацию о возможном возвращении в РПЛ.

«Мы с Жонатасом до сих пор слушаем предложения по контракту от российских клубов. ЦСКА или «Динамо»? Пока не знаю, где именно он окажется», – цитирует агента Sport24.ru.

Жонатас известен в России по выступлениям за казанский «Рубин», где он играл с 2016 по 2017 год и забил 16 мячей, после чего отправился в немецкий «Ганновер» за 9 млн евро.

Этим летом Жонатас стал свободным агентом.