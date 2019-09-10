Президент «Реала»: Наш успех подкосил команду. Мы должны принять критику В прошлом сезоне «сливочные» финишировали на 3-й строчке в национальном первенстве.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес объяснил, с чем связано неудачное выступление столичного клуба в последнее время.

«Наш успех подкосил команду. Мы должны вернуться на вершину. Эти футболисты и этот тренер сделали нас чемпионами. Они должны сделать это еще раз. Я согласен, прошлый сезон был плохим. Мы должны принять критику», – цитирует функционера Marca.

Напомним, «Реал» под руководством Зинедина Зидана выиграл три Лиги чемпионов подряд, установив историческое достижение в этом турнире.

В прошлом сезоне команда не смогла преодолеть 1/8 финала Лиги чемпионов. Также «Реал» потерпел неудачу в борьбе за Кубок страны.