Президент «Реала»: Наш успех подкосил команду. Мы должны принять критику

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес объяснил, с чем связано неудачное выступление столичного клуба в последнее время.
«Наш успех подкосил команду. Мы должны вернуться на вершину. Эти футболисты и этот тренер сделали нас чемпионами. Они должны сделать это еще раз. Я согласен, прошлый сезон был плохим. Мы должны принять критику», – цитирует функционера Marca.
Напомним, «Реал» под руководством Зинедина Зидана выиграл три Лиги чемпионов подряд, установив историческое достижение в этом турнире.
В прошлом сезоне команда не смогла преодолеть 1/8 финала Лиги чемпионов. Также «Реал» потерпел неудачу в борьбе за Кубок страны.
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