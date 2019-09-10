Болгария – Россия. Максименко сыграет с первых минут Названы состав молодежной сборной и России на матч второго тура отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии.

Новости СМИ2 За сборную России сыграют: Максименко, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Степанов, Ломовицкий, Кучаев, Чалов, Обляков, Калугин, Умяров. Запасные: Адамов, Голубев, Игнатьев, Лапшов, Грулев, Уткин, Тугарев, Горшков, Лисовой. Матч пройдет в Ловече. Начало – в 20.30.