Болгария – Россия. Максименко сыграет с первых минут

За сборную России сыграют: Максименко, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Степанов, Ломовицкий, Кучаев, Чалов, Обляков, Калугин, Умяров.
Запасные: Адамов, Голубев, Игнатьев, Лапшов, Грулев, Уткин, Тугарев, Горшков, Лисовой.
Матч пройдет в Ловече. Начало – в 20.30.
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