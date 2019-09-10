Болгария – Россия. Максименко сыграет с первых минут - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 сентября 2019 19:21ФутболКоноплев Александр

Болгария – Россия. Максименко сыграет с первых минут

Названы состав молодежной сборной и России на матч второго тура отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии.

За сборную России сыграют: Максименко, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Степанов, Ломовицкий, Кучаев, Чалов, Обляков, Калугин, Умяров.

Запасные: Адамов, Голубев, Игнатьев, Лапшов, Грулев, Уткин, Тугарев, Горшков, Лисовой.

Матч пройдет в Ловече. Начало – в 20.30.

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Услугина не планирует возобновлять карьеру после рождения ребенка Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае
Порье оказался лучше Конора, но Хабиб его «задушил» «Советский спорт» о победе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в главном событии турнира UFC 242, который прошел в Абу-Даби. 08.09.2019 00:30 ММА Усачев Владислав
Магнитка уволила Яндача. Скоро будут еще отставки «Металлург» побил рекорд КХЛ. 07.09.2019 09:30 Хоккей Костяев Иван
Черчесов повторил серию Слуцкого, Романцева и Садырина Сборная России одержала пять побед подряд. Это вторая по продолжительности серия в истории нашей национальной команды. 10.09.2019 12:15 Футбол Безъязычный Алексей
Еще по теме:
Черчесов попросил закрыть вопрос о совмещении постов Станислав Черчесов: Мы не можем вечно давать шансы. Миранчук должен это понимать Пресс-атташе сборной Казахстана – о матче с Россией: Прием на высшем уровне
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий
Хорошо, что за Казахстан не играет Шевченко Сборная России 21-й раз примет на своем поле представителя бывшей союзной республики. До сих пор мы в таких матчах не проигрывали. 09.09.2019 08:00 Футбол Безъязычный Алексей
Олег Знарок: Удалений у нас слишком много Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения от «Динамо» в овертайме (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ поделился впечатлениями от игры. 06.09.2019 23:00 Хоккей Григорьевская Юлия
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Станислав Черчесов: Недооценки нет – есть флаг и гимн Главный тренер сборной России рассказал о подготовке к матчу против Казахстана, победа над которым практически откроет нашей команде дорогу в финальную стадию Евро-2020. 08.09.2019 18:15 Футбол Сергеев Иван
Новости
19:21 Футбол Болгария – Россия. Максименко сыграет с первых минут
19:03 Умер журналист Игорь Масленников
18:55 Футбол Президент «Реала»: Наш успех подкосил команду. Мы должны принять критику
18:35 Баскетбол Испанские баскетболисты вышли в полуфинал ЧМ, обыграв команду Польши
18:25 Футбол Агент Жонатаса намекнул, что на игрока претендуют «Динамо» и ЦСКА
18:04 Футбол Гол Азмуна помог сборной Ирана обыграть Гонконг в матче квалификации ЧМ-2022
17:47 Анна Чичерова – о решении IAAF: Очень жаль, не лучшая новость, но я была готова
17:25 Футбол «Спартак» выступит на турнире в США. Он пройдет во время зимних сборов
17:08 Футбол Черчесов попросил закрыть вопрос о совмещении постов
16:43 Баскетбол Сборная Сербии проиграла команде Аргентины в четвертьфинале ЧМ
16:22 Хоккей «Адмирал» одержал победу над «Трактором» в матче КХЛ
16:02 Волейбол Наставник женской сборной России Панков покинул команду
15:45 ММА Тактаров заявил, что UFC может избавиться от Хабиба
15:34 Футбол «Ливерпуль» начал переговоры с Милнером о продлении контракта
15:20 Футбол Станислав Черчесов: Мы не можем вечно давать шансы. Миранчук должен это понимать
15:03 Футбол Пресс-атташе сборной Казахстана – о матче с Россией: Прием на высшем уровне
14:52 Футбол Медведев вошел в состав членов исполкома Ассоциации европейских клубов
14:39 Футбол Черчесов – о ситуации Кутепова: Почти год не играет. Могу только развести плечами и наблюдать
14:27 Футбол Хавбек «Нефтехимика» Макаров подтвердил интерес ЦСКА
14:10 ММА Нурмагомедов – после победы над Порье: Это была славная охота (фото)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика