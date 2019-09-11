Защитник сборной Литвы: 60 минут мы наслаждались, а потом вернулись к реальности Португалия крупно победила в Вильнюсе.

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Защитник сборной Литвы Витаутас Андрюшкявичюс подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 с Португалией (1:5) на стадионе ЛФФ в Вильнюсе.

«Никто не верил, что за 60 минут игры с португальцами мы сравняем счет и предоставим столько возможностей, – приводит Delfi.lt слова 28-летнего игрока. – Мы наслаждались, было приятно, а потом вернулись к реальности, увидели, что мастерство разного уровня.

Второй гол был курьезом. Но затем раскрылось их мастерство – есть возможность и забивают».

Напомним, до 60-й минуте счет в матче был равный – 1:1, после чего португальцы забили четыре гола и оформили крупную победу. На счету форварда Криштиану Роналду покер.