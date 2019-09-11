Макаров, которым интересуется ЦСКА, признан лучшим футболистом ФНЛ в августе Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров признан лучшим игроком ФНЛ по итогам августовских матчей.

В прошлом месяце 21-летний воспитанник «Оренбурга» провел шесть матчей, забил пять голов и отдал один голевой пас.

Отмечается, что на втором месте расположился нападающий «Спартака-2» Александр Руденко. Замкнул тройку голкипер московского «Торпедо» Алексей Кеняйкин.

Ранее Макаров заявил, что им интересуются московский ЦСКА, отметив, что останется в нижнекамском клубе до начала зимы.