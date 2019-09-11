Месси пропустит матч с «Валенсией». Участие Суареса – под вопросом Встреча 4-го тура испанской примеры состоится 14 сентября. Начало поединка – 22:00 по московскому времени.

Загрузка...

Форвард «Барселоны» Лионель Месси не сыграет против «Валенсии». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 32-летний аргентинец до сих пор не залечил травму. Во время паузы на матчи сборных он снова почувствовал дискомфорт в области икроножной мышцы правой ноги. Таким образом, врачи решили не рисковать его здоровьем.

При этом сообщается, что игру против «летучих мышей» может пропустить нападающий Луис Суарес, у которого аналогичная травма.

В текущем сезоне Месси не провел ни одного матча. Что касается уругвайца, то он отыграл встречу с «Атлетиком» из Бильбао (0:1).