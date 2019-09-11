Роналду не позволил сотрудникам стадиона выпроводить болельщика и сделал с ним селфи (фото) С 2009 по 2018 год нападающий выступал в составе мадридского «Реала».

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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не отказал фанату «сливочных», который выбежал на поле во время матча квалификации Евро-2020 с командой Литвы (5:1).

Отмечается, что болельщик попытался подбежать к игроку, когда тот покидал поле на 76-й минуте поединка. Сотрудники стадионы намеревались выгнать молодого человека, однако футболист встал на его защиту и сделал с ним селфи.

Добавим, что в этом матче 34-летний футболист «Ювентуса» оформил покер.