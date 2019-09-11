Спортивный директор «Боруссии»: Сказали «МЮ», что не продадим Санчо ни за какие деньги

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк рассказал об интересе «Юнайтед» к полузащитнику Джейдону Санчо.
«Насколько я знаю, наш представитель сообщил руководству «МЮ», что клуб не продаст Санчо летом 2019 года ни за какие деньги. Впрочем, сам Джейдон не собирался покидать команду», – сказал функционер в эфире передачи Inside Borussia Dortmund на Amazon Prime.
Напомним, 19-летний Санчо выступает за «шмелей» с 2017 года. На данный момент в его активе 60 матчей, 17 голов и 27 голевых передач.
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