Спортивный директор «Боруссии»: Сказали «МЮ», что не продадим Санчо ни за какие деньги Англичанин является воспитанником «Манчестер Сити».

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк рассказал об интересе «Юнайтед» к полузащитнику Джейдону Санчо.

«Насколько я знаю, наш представитель сообщил руководству «МЮ», что клуб не продаст Санчо летом 2019 года ни за какие деньги. Впрочем, сам Джейдон не собирался покидать команду», – сказал функционер в эфире передачи Inside Borussia Dortmund на Amazon Prime.

Напомним, 19-летний Санчо выступает за «шмелей» с 2017 года. На данный момент в его активе 60 матчей, 17 голов и 27 голевых передач.