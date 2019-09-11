«Локомотив» опубликовал заявку команды на групповой этап Лиги чемпионов Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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19 сентября московский «Локомотив» стартует на групповом этапе Лиги чемпионов. Команде предстоит гостевой поединок с леверкузенским «Байером». Также красно-зеленые сыграют на этой стадии турнира с «Ювентусом» и «Атлетико».

Сегодня, 11 сентября обладатель Кубка России опубликовал заявку команды.

Список А

Вратари: Маринато Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков.

Защитники: Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедект Хёведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Борис Ротенберг, Соломон Кверквелия.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Алексей Миранчук, Мацей Рыбусь.

Нападающие: Фёдор Смолов, Эдер, Лука Джорджевич, Жемалетдинов.

Список В

Вратарь: Илья Сухорученко.

Защитник: Михаил Лысов.

Полузащитники: Никита Дорофеев, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский, Николай Титков, Роман Тугарев