«Локомотив» опубликовал заявку команды на групповой этап Лиги чемпионов

19 сентября московский «Локомотив» стартует на групповом этапе Лиги чемпионов. Команде предстоит гостевой поединок с леверкузенским «Байером». Также красно-зеленые сыграют на этой стадии турнира с «Ювентусом» и «Атлетико».
Сегодня, 11 сентября обладатель Кубка России опубликовал заявку команды.
Список А
Вратари: Маринато Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков.
Защитники: Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедект Хёведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Борис Ротенберг, Соломон Кверквелия.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Алексей Миранчук, Мацей Рыбусь.
Нападающие: Фёдор Смолов, Эдер, Лука Джорджевич, Жемалетдинов.
Список В
Вратарь: Илья Сухорученко.
Защитник: Михаил Лысов.
Полузащитники: Никита Дорофеев, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский, Николай Титков, Роман Тугарев