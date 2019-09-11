Алексей Сорокин: У Санкт-Петербурга нет глобальных замечаний от УЕФА Представители УЕФА посетили город, который примет матчи Евро-2020.

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Генеральный директор российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал о четвертом инспекционном визите УЕФА в Санкт-Петербург.

«Мы получили достаточно высокую оценку во время пресс-подхода со стороны руководителей делегации УЕФА, – приводит ТАСС слова Сорокина. – Мы с оптимизмом смотрим вперед. Комментарии с их стороны в основном носят технический характер, глобальных замечаний нет».

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго.

Санкт-Петербург вместе с Копенгагеном примет матчи группы B, а также один четвертьфинал.