Караваев и Осорио прошли через традиционный коридор «Зенита» (видео) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Загрузка...

Футболисты «Зенита» устроили традиционный коридор для двух новичков команды – Йордана Осорио и Вячеслава Караваева.

Напомним, колумбийский защитник перешел в «Зенит» на правах аренды из «Порту». При этом чемпион России может выкупить его контракт летом 2020 года. Что касается Караваева, то российский защитник вернулся в РПЛ из «Витесса» на постоянной основе.

13 сентября подопечные Сергея Семака сыграют с тульским «Арсеналом» в матче 9-го тура РПЛ.