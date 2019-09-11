Караваев и Осорио прошли через традиционный коридор «Зенита» (видео)

Футболисты «Зенита» устроили традиционный коридор для двух новичков команды – Йордана Осорио и Вячеслава Караваева.
Напомним, колумбийский защитник перешел в «Зенит» на правах аренды из «Порту». При этом чемпион России может выкупить его контракт летом 2020 года. Что касается Караваева, то российский защитник вернулся в РПЛ из «Витесса» на постоянной основе.
13 сентября подопечные Сергея Семака сыграют с тульским «Арсеналом» в матче 9-го тура РПЛ.
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