Вячеслав Караваев: Обещанный пендаль от Дзюбы был Футболист является воспитанником московского ЦСКА,

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Новичок «Зенита» Вячеслав Караваев поделился эмоциями от первой тренировки с питерским клубом.

«Был тоннель, был обещанный коронный пендаль от Дзюбы. А так все отлично, все супер.

Я пока провел только первую тренировку. Чувствую себя отлично. Надеюсь, что буду помогать команде. «Зенит» – топ-клуб. Для меня это шаг вперед. Это большой вызов для меня. Нельзя опускать руки», – цитирует защитника Sport24.ru.

До переезда в «Зенит» Караваев выступал за голландский «Витесс» под руководством экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого.