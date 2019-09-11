Опубликовано время начала матчей 1/16 финала Кубка России

Стало известно время начала всех матчей 1/16 финала Кубка России по футболу сезона-2019/20.
Встречи пройдут в среду 25 сентября.
12.00 мск. «Луч» (Владивосток) – «Динамо» (Москва)
12:00 мск. «СКА-Хабаровск» – «Ахмат» (Грозный)
15:00 мск. «Томь» (Томск) – «Тамбов»
15.30 мск. «Енисей» (Красноярск) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
18:00 мск. «Чайка» (Песчанокопское) – «Уфа»
18:00 мск. «Алания» (Владикавказ) – ЦСКА (Москва)
18:30 мск. «Шинник» (Ярославль) – «Сочи»
18.30 мск. «КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Спартак» (Москва)
18.30 мск. «Мордовия» (Саранск) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)
19:00 мск. «Нижний Новгород» – «Краснодар»
19:00 мск. «Факел» (Воронеж) – «Арсенал» (Тула)
19:00 мск. «Чертаново» (Москва) – «Оренбург»
19.00 мск. «Черноморец» (Новороссийск) – «Урал» (Екатеринбург)
19:00 мск. «Химки» (Московская область) – «Рубин» (Казань)
19:30 мск. «Торпедо» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара)
21:30 мск. «Балтика» (Калининград) – «Локомотив» (Москва)
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