Опубликовано время начала матчей 1/16 финала Кубка России Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Новости СМИ2 Стало известно время начала всех матчей 1/16 финала Кубка России по футболу сезона-2019/20. Встречи пройдут в среду 25 сентября. 12.00 мск. «Луч» (Владивосток) – «Динамо» (Москва)

12:00 мск. «СКА-Хабаровск» – «Ахмат» (Грозный)

15:00 мск. «Томь» (Томск) – «Тамбов»

15.30 мск. «Енисей» (Красноярск) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

18:00 мск. «Чайка» (Песчанокопское) – «Уфа»

18:00 мск. «Алания» (Владикавказ) – ЦСКА (Москва)

18:30 мск. «Шинник» (Ярославль) – «Сочи»

18.30 мск. «КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Спартак» (Москва)

18.30 мск. «Мордовия» (Саранск) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)

19:00 мск. «Нижний Новгород» – «Краснодар»

19:00 мск. «Факел» (Воронеж) – «Арсенал» (Тула)

19:00 мск. «Чертаново» (Москва) – «Оренбург»

19.00 мск. «Черноморец» (Новороссийск) – «Урал» (Екатеринбург)

19:00 мск. «Химки» (Московская область) – «Рубин» (Казань)

19:30 мск. «Торпедо» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара)

21:30 мск. «Балтика» (Калининград) – «Локомотив» (Москва)