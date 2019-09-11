У Тимощука хотят отсудить несколько квартир в Петербурге - Советский спорт
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11 сентября 2019 19:15ФутболКоноплев Александр

У Тимощука хотят отсудить несколько квартир в Петербурге

Бывшая жена тренера «Зенита» Анатолия Тимощука намерена разделить имущество.

Надежда Тимощук претендует на несколько квартир в Санкт-Петербурге и на половину состояния экс-футболиста. Также она просит удерживать треть ежемесячных доходов футболиста в пользу двух несовершеннолетних детей.

– Суд принял меры по обеспечению иска и запретил Росреестру совершать любые регистрационные действия с объектами недвижимости, принадлежащими Тимощуку, – цитирует «Фонтантка» адвоката Андрея Тындика.

Ранее немецкий суд обязал Тимощука выплачивать 15 000 евро своей бывшей супруге, однако, по словам женщины, тренер «Зенита» не платит алименты. Сама Надежда Тимощук живет в Германии.

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