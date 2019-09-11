Зе Луиш – лучший нападающий августа в португальской примейре Экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш, выступающий сейчас за «Порту», вошел в список лучших игроков чемпионата Португалии в августе.

Загрузка... За месяц он забил четыре мяча в трех играх примейры. Зе Луиш получил 30 % голосов, обогнав Мехди Тареми из «Риу Аве» и своего одноклубника Муссу Марегу. Лучшим вратарем стал Агустин Маркесин («Порту), лучшим защитником – Алекс Теллес («Порту»), лучшим полузащитником – Бруну Фернандеш («Спортинг»). Zé Luís, do FC Porto, foi considerado o Avançado do mês em agosto pelos treinadores da Liga NOS 🎖️⚽

.#LigaPortugal #LigaNOS #votenosmelhores pic.twitter.com/9UsKUEWbh6 — Liga Portugal (@ligaportugal) September 11, 2019