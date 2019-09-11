Зе Луиш – лучший нападающий августа в португальской примейре - Советский спорт
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11 сентября 2019 19:26ФутболКоноплев Александр

Зе Луиш – лучший нападающий августа в португальской примейре

Экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш, выступающий сейчас за «Порту», вошел в список лучших игроков чемпионата Португалии в августе.

За месяц он забил четыре мяча в трех играх примейры.

Зе Луиш получил 30 % голосов, обогнав Мехди Тареми из «Риу Аве» и своего одноклубника Муссу Марегу.

Лучшим вратарем стал Агустин Маркесин («Порту), лучшим защитником – Алекс Теллес («Порту»), лучшим полузащитником – Бруну Фернандеш («Спортинг»).

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