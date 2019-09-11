Отец Кузяева: Далер – очень востребованный футболист - Советский спорт
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11 сентября 2019 20:04ФутболКоноплев Александр

Отец Кузяева: Далер – очень востребованный футболист

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, уклонился от ответа на вопрос о новом контракте хавбека с петербуржцами.

Его соглашение действует до 30 июня 2020 года.

– Новый контракт с «Зенитом»? Пока ничего не могу вам сказать. Далер – основной игрок «Зенита». Просто он восстанавливается после травмы. Это первая задача. Обращения из других клубов? Давайте пока эта информация останется между мной и Далером.

– А если без конкретики. Просто предлагали или нет?

– Далер очень востребованный футболист. Чтобы люди понимали.

– В следующем сезоне будет новый лимит: 17 россиян в заявке. Далера с руками оторвут.

– Вы сами ответили на свой вопрос, – приводит слова Кузяева-старшего «Спорт день за днем».

В нынешнем сезоне на счету полузащитника четыре неполных матча в российской премьер-лиге.

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