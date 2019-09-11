Отец Кузяева: Далер – очень востребованный футболист

Его соглашение действует до 30 июня 2020 года.
– Новый контракт с «Зенитом»? Пока ничего не могу вам сказать. Далер – основной игрок «Зенита». Просто он восстанавливается после травмы. Это первая задача. Обращения из других клубов? Давайте пока эта информация останется между мной и Далером.
– А если без конкретики. Просто предлагали или нет?
– Далер очень востребованный футболист. Чтобы люди понимали.
– В следующем сезоне будет новый лимит: 17 россиян в заявке. Далера с руками оторвут.
– Вы сами ответили на свой вопрос, – приводит слова Кузяева-старшего «Спорт день за днем».
В нынешнем сезоне на счету полузащитника четыре неполных матча в российской премьер-лиге.
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