Футболистки «Чертаново» проиграли «Глазго» в Лиге чемпионов В первом матче 1/16 финала женской Лиги чемпионов «Чертаново» на своем поле уступило «Глазго Сити» – 0:1.

Новости СМИ2 Единственный мяч на 11-й минуте забила Хэйли Лодер. Ответный матч пройдет 26 сентября.