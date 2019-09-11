В «Локомотиве» опровергли слухи о сносе стадиона Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что руководство думает о реконструкции «РЖД Арены».

При этом он опроверг слова журналиста Нобеля Арустамяна о возможном сносе стадиона.

– Речь о сносе стадиона не идет и идти не может. Мы обсуждаем идею реконструкции стадиона. Мы привыкли к тому, что наш стадион – лучший в стране. На протяжении многих лет он был прекрасным домом и для «Локомотива», и для сборной России. Понятно, что к чемпионату мира было построено множество новых стадионов, которые заставляют задуматься нас над тем, как можно было бы сделать нашу арену более комфортной, удобной и приятной для наших болельщиков. Обсуждаем и обдумываем, – приводит слова Кикнадзе «РИА Спорт».