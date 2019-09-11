«Ротор» уволил фактического главного тренера клуба «Ротор» на своем официальном сайте сообщил об увольнении старшего тренера Павла Могилевского, а также двух его помощников – тренера вратарей Дениса Пчелинцева и тренера-физиотерапевта Романа Гагауза.

Волгоградцы проиграли четыре последних матча из четырех.

«Решение о прекращении трудовых отношений принято в связи с неудовлетворительными спортивными результатами в последних матчах. К матчу с воронежским «Факелом» команду будет готовить главный тренер Игорь Меньщиков», — говорится в сообщении клуба.

Отметим, что фактически «Ротором» руководил Могилевский, но из-за отсутствия у него необходимой лицензии главным тренером клуба числился Меньщиков.

«Ротор» идет на третьем месте в первенстве ФНЛ.