Лионель Месси: Не знаю, все ли «Барселона» сделала для возвращения Неймара Бразилец остался в «ПСЖ».

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал сорвавшийся трансфер бразильца Неймара из «Пари Сен-Жермен».

«Я бы хотел, чтобы Неймар вернулся в команду, – приводит Marca слова 32-летнего аргентинца. – Если честно, я не знаю, все ли «Барселона» сделала, чтобы этот переход состоялся. Однако вести переговоры с «ПСЖ» действительно трудно.

Со спортивной точки зрения Неймар один из лучших в мире. С ним клуб точно бы сделал шаг вперед в плане имиджа и спонсоров».

Напомним, в 2017 году Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Этот трансфер остается самым дорогим в истории футбола.