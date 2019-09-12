Лионель Месси: Не знаю, все ли «Барселона» сделала для возвращения Неймара - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 сентября 2019 09:27ФутболЛипкин Антон

Лионель Месси: Не знаю, все ли «Барселона» сделала для возвращения Неймара

Бразилец остался в «ПСЖ».

Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал сорвавшийся трансфер бразильца Неймара из «Пари Сен-Жермен».

«Я бы хотел, чтобы Неймар вернулся в команду, – приводит Marca слова 32-летнего аргентинца. – Если честно, я не знаю, все ли «Барселона» сделала, чтобы этот переход состоялся. Однако вести переговоры с «ПСЖ» действительно трудно.

Со спортивной точки зрения Неймар один из лучших в мире. С ним клуб точно бы сделал шаг вперед в плане имиджа и спонсоров».

Напомним, в 2017 году Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Этот трансфер остается самым дорогим в истории футбола.

Орел. Фантазиста. В «Спартаке» растет защитник, который может затмить Фетисова В «Спартаке» появился 17-летний защитник Александр Никишин, которого хвалит сам главный тренер красно-белых Олег Знарок. 10.09.2019 06:30 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Андрей Разин: Мы были быстрее, выше, сильнее, но проиграли Михаил Григоренко: Линдбек был лучшим у «Торпедо» «Торпедо» в овертайме обыграло ЦСКА
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Проиграли в открытый хоккей. Почему «Спартак» уступил минскому «Динамо» «Спартак» смазал домашнюю премьеру. В присутствии более 10 тысяч зрителей хозяева уступили минчанам 4:5. 08.09.2019 20:45 Хоккей Домрачев Владислав
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Дмитрий Губерниев – о смерти Ханеволда: Как же так? Не могу в это поверить. Просто шок Сергей Чепиков: Тяжело слышать, что Ханеволда больше нет Трехкратный олимпийский чемпион Ханеволд умер в 49 лет
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Хабиб Нурмагомедов: План на бой – валить и бить Нурмагомедов расстроен журналистами. 07.09.2019 15:15 ММА Лео Елена
Хабиб, Черчесов и Медведев. Сравнивает Кушанашвили Пламенный трибун, он же – полемичный обозреватель – об актуальном в сегодняшнем спорте. 06.09.2019 18:45 ММА Кушанашвили Отар
Порье оказался лучше Конора, но Хабиб его «задушил» «Советский спорт» о победе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в главном событии турнира UFC 242, который прошел в Абу-Даби. 08.09.2019 00:30 ММА Усачев Владислав
Воробьев проиграл во второй раз, ЦСКА оступился в Нижнем Новгороде «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях дня в КХЛ. 11.09.2019 22:32 Хоккей Костяев Иван
Валиева упала, но Тутберидзе все равно выиграла. Новый сезон стартовал Первым этапом юниорского Гран-при открылся мировой сезон-2019/20. После короткой программы лидирует 13-летняя россиянка, но не Камила Валиева, а Майя Хромых. 22.08.2019 21:47 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
09:40 Хоккей Лаури Марьямяки: Калниньш провел великолепный матч
09:35 Хоккей Андрей Разин: Мы были быстрее, выше, сильнее, но проиграли
09:27 Футбол Лионель Месси: Не знаю, все ли «Барселона» сделала для возвращения Неймара
09:13 Футбол Флорентино Перес: Нам не продают Погба и Мбаппе
07:29 Хоккей Михаил Григоренко: Линдбек был лучшим у «Торпедо»
23:56 Футбол Меньше Буффона зарабатывают только двое игроков «Ювентуса»
23:38 Футбол «Брешиа» не разрешала Балотелли играть в прощальном матче Компани
23:17 Футбол Анчелотти недоволен ремонтом стадиона «Наполи»
23:03 Волейбол Алексей Вербов: Нельзя исключать вариант возвращения на площадку
22:33 Футбол Матч Кубка России «КАМАЗ» – «Спартак» может пройти в другом городе
22:22 Футбол Денис Черышев – Марселино: Благодарю вас за доверие
22:10 Футбол «Ротор» уволил фактического главного тренера клуба
21:56 Футбол В «Локомотиве» опровергли слухи о сносе стадиона
21:42 Футбол Госдума отправила на доработку законопроект о продаже пива на стадионах
21:30 Хоккей «Торпедо» в овертайме обыграло ЦСКА
21:21 Хоккей «Металлург» крупно уступил в Нижнекамске
20:49 Футбол Футболистки «Чертаново» проиграли «Глазго» в Лиге чемпионов
20:25 Бокс Лебедев готов вернуться на ринг ради боя с Макабу
20:04 Футбол Отец Кузяева: Далер – очень востребованный футболист
19:39 Футбол Скрипченко уволен из «Торпедо-БелАЗ»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика