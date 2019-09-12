Оскар Хильемарк: Мне нравится Хохлов – он тоже играл в Европе Швед перешел в «Динамо» на правах аренды из «Дженоа».

Полузащитник «Динамо» Оскар Хильемарк высказался о переходе в московский клуб.

«Я перешел сюда из итальянской серии А, – сказал 27-летний швед в интервью клубной пресс-службе. – Да, это сильная лига, но у меня есть представление об уровне российского чемпионата, в том числе и благодаря шведским футболистам, которые здесь выступают. В России тоже сильный чемпионат. Рад, что у меня есть возможность попробовать свои силы здесь.

Мне нравится главный тренер команды (Дмитрий Хохлов) – он тоже играл в Европе. В «Динамо» собраны качественные футболисты. Здесь фантастическое место. О Москве я слышал только хорошее – все замечательно».

Напомним, Хильемарк будет выступать за «Динамо» на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Дженоа». Ранее он также играл за «Эльфсборг», ПСВ, «Палермо» и «Панатинаикос».