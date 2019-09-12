Лионель Месси: С «Валенсией» не сыграю, посмотрим, буду ли готов к «Боруссии» и «Гранаде» Аргентинец продолжает восстанавливаться после травмы.

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси заявил, что точно не сыграет с «Валенсией» в матче четвертого тура примеры.

«Я все еще тренируюсь по индивидуальной программе, – приводит Sport.es слова 32-летнего аргентинца. – У меня нет точной даты возвращения в строй. Я пройду тесты, и когда мы увидим, что я на 100 процентов набрал форму, тогда буду готов сыграть.

Я не сыграю с «Валенсией». Посмотрим, буду ли готов к «Боруссии» или «Гранаде». Но как я уже сказал, я не знаю точной даты возвращения на поле».

Напомним, Месси получил мышечное повреждение 5 августа, в первый день своей подготовки к сезону.

Матч «Барселона» – «Валенсия» пройдет 14 сентября на «Камп Ноу». Начало – 22:00 (мск).

После этого «Барселона» сыграет с «Боруссией» (Дортмунд) в Лиге чемпионов (17 сентября) и «Гранадой» в примере (21 сентября).