Массимо Каррера: «Спартак» – это любовь Итальянец вернулся в Москву.

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, какие чувства испытывает к московскому клубу.

«В Москве я оставил часть своего сердца, – приводит Sport24.ru слова итальянца. – И когда есть возможность приехать, всегда рад этому. Безусловно, не хватает поля, футбола, любви болельщиков... Охарактеризовать для себя «Спартак» одним словом? Любовь».

Напомним, в среду Каррера прилетел в Москву для участия в церемонии вручения наград «Football Heroes».

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством команда стала чемпионом России (2017) и обладателем Суперкубка страны (2017).

После ухода из «Спартака» Каррера остается без работы.